Hơn 100 cảnh sát triệt phá điểm đánh bạc núp bóng hồ câu cá ở Tây Ninh

Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức câu cá thắng thua bằng tiền. Tụ điểm này do Trần Minh Hiếu (tức Hiếu “Tà Nông”, SN 1988, ngụ thị xã Hòa Thành) cầm đầu.

Khoảng 16h ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã An Bình với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bắt nhóm người đang đánh bạc tại hồ câu Minh Hiếu, ở xã An Bình, huyện Châu Thành.

Nhóm con bạc bị công an bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, công an đưa 230 người về trụ sở làm việc. Công an thu giữ tang vật gồm hơn 287 triệu đồng, 2 cân điện tử, 95 bộ cần câu cá, 9 phong bì đựng tiền thưởng, 5 bộ đàm, 47 ô tô, 82 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, Trần Minh Hiếu khai thành lập Công ty TNHH Hồ câu cá giải trí và tự ý tổ chức giải câu cá có thưởng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Hiếu không có quyết định thành lập ban tổ chức, không có tài liệu chứng minh giải đấu được cấp phép đúng quy định pháp luật.

Hiếu thường xuyên đăng tải bài viết, livestream quảng cáo giải đấu trên trang Facebook “Hồ câu Minh Hiếu” để thu hút người tham gia.

Ngày 31/5, Hiếu bán ra 100 vé với giá 5 triệu đồng/vé (4,8 triệu đồng là tiền đóng cho các giải thưởng trong ngày, 200.000 đồng đóng cho “giải heo”). Mỗi vé tương ứng một vị trí thả câu trong hồ. Người chơi có thể mua một hoặc nhiều vé.

Tiền bán vé được Hiếu phân chia cơ cấu giải thưởng gồm: Giải heo 20 triệu đồng; Giải tiếng (chia theo khung giờ): mỗi tiếng trao 5 giải, lần lượt là 10 triệu, 7 triệu, 6 triệu, 5,5 triệu và 5 triệu đồng; Giải ngày: gồm 5 giải, từ 10 đến 100 triệu đồng/giải.

Số cần thủ tập trung về hồ câu là 230 người (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong ngày 31/5, Hiếu đã bán đủ 100 vé, thu về 500 triệu đồng. Giải đấu được chia thành hai bờ A và B, mỗi bờ 50 cần, đánh số thứ tự. Cuộc thi diễn ra từ 9h đến 16h. Trong quá trình thi, Hiếu đã tổ chức trao 7 lần giải tiếng. Khi Hiếu đang chuẩn bị trao các giải ngày cuối buổi thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Qua điều tra, Hiếu khai nhận đã thu lợi 67,5 triệu đồng từ hoạt động này. Để điều hành thuận lợi, Hiếu lôi kéo thêm Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến cùng một số người khác để phân công vai trò, nhiệm vụ tổ chức hoạt động.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Minh Hiếu, Lê Tấn Lợi, Tô Minh Trãi, Trần Anh Tú, Võ Minh Tiến về hành vi Tổ chức đánh bạc. Đồng thời, cơ quan Công an tiếp tục phối hợp với các địa phương điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.