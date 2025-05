Bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh vì người mẹ nợ 30 triệu đồng không trả

Ngày 21/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, quê Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (54 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bé gái 7 tuổi tên N., con của bà T. (ngụ Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai mẹ của bé gái mượn mình 30 triệu đồng, nhưng đòi nhiều lần không chịu trả.

Hai phụ nữ bắt cóc trẻ em bị công an bắt giữ (Ảnh: H.M.)

Sáng 20/5, Lan rủ Hoa chạy xe máy đến nhà cha ruột của bà T. tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh) để đòi tiền nhưng không gặp. Họ gọi điện nhiều lần nhưng bà T. không nghe máy.

Lúc này, hai người phát hiện bé N. (7 tuổi, con gái bà T.) đang chơi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định bắt cóc, gây áp lực buộc người mẹ trả nợ.

Hai phụ nữ đã lừa cha chị T. để dẫn bé N. lên xe đi mua trà sữa. Sau khi dụ bé ra khỏi nhà, họ lập tức chở con gái bà T. sang Long An, dự định đưa về Vĩnh Long.

Nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra và truy vết hai phụ nữ này.

Khoảng 16h25 cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ được Lan và Hoa tại khu vực xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.