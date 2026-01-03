Đưa thiếu nữ 16 tuổi vào nhà nghỉ chơi ma túy rồi quan hệ tình dục

Ngày 3/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Đại (26 tuổi, cư trú tại ấp Thạnh Hòa, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Long Xuyên tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, đã bắt quả tang Nguyễn Quốc Đại đang tổ chức cho em Đoàn Thị Thanh N. (16 tuổi, ở Đồng Tháp) sử dụng chất ma túy.

Đối tượng Đại (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 bật lửa cùng nhiều tang vật khác.

Làm việc với cơ quan công an, Đại và N. thừa nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy và quan hệ tình dục.

Hiện, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Long Xuyên tiếp tục làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.