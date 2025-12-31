Bắt hai đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ở Quảng Ninh

Ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, mới đây, tại tổ 2, khu Bình Sơn, phường Cửa Ông, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị đã phối hợp Công an phường Cửa Ông bắt quả tang Đặng Minh Cương (SN 1974, trú tại phường Cẩm Phả) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ trong người Cương 0,469 gram ma túy đá.

Hai đối tượng Nông Kim Thành và Đặng Minh Cương (từ trái sang phải) (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nông Kim Thành (SN 1969, trú tại tổ 6, khu Cẩm Thịnh 2, phường Cửa Ông) là người bán ma túy cho Cương. Công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 0,679 gram ma túy đá, 1,491 gram heroin, 69 viên hồng phiến có khối lượng 7,8 gram, một cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan. Thành khai nhận cất giấu số ma túy trên để chia nhỏ bán kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, Nông Kim Thành có nhân thân xấu, từng sử dụng ma túy từ năm 1994 và có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Đặng Minh Cương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Nông Kim Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.