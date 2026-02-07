Hai thanh thiếu niên chặn bà lão đi xe đạp, cướp điện thoại

Ngày 7/2, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị thông tin đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản, thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Phùng Thanh Lâm (SN 2006, trú tại xã Vĩnh Hoàng) và T.H.Q. (SN 2012, trú tại xã Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Đối tượng Lê Phùng Thanh Lâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hoàng).

Trước đó, bà T.T.H. (70 tuổi, trú tại thôn 8, xã Vĩnh Linh) đi xe đạp qua đoạn đường vắng ở thôn Hiền Dũng, xã Vĩnh Hoàng bị Lâm và Q. dùng xe máy áp sát, chặn đường.

Hai thanh thiếu niên đã dùng vũ lực, cướp túi xách chứa điện thoại trị giá 7 triệu đồng của bà H. rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.