Ổ nhóm tội phạm trộm hơn 5.200 con chó

Ngày 7/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1984, cầm đầu), Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Gia Lai); Trần Văn Toàn (SN 1986) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986), cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nhóm đối tượng trộm chó đã bị tóm gọn (Ảnh: Chí Anh).

Theo điều tra, trong các năm 2025-2026, nhiều địa bàn ở Gia Lai liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó, gây hoang mang dư luận. Các đối tượng hoạt động manh động, sẵn sàng phá cổng xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Khi bị phát hiện, chúng chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Trước diễn biến phức tạp, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng nêu trên tại nhiều địa điểm ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào mỗi tối 2-6 hàng tuần, nhóm của Báu, Phúc, Đức tập trung tại nhà Hoan trên đường Lữ Gia (phường Thống Nhất).

Đến khuya, cả nhóm thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp, đi trộm chó tại vùng ven Pleiku và các xã lân cận như Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh (Gia Lai).

Các đối tượng chuẩn bị bình xịt hơi cay, ớt bột để chống trả khi bị vây bắt (Ảnh: Chí Anh).

Sau khi bắt được số lượng nhất định, chúng mang về tập kết tại căn nhà ở số 24 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất. Hùng ở nhà có nhiệm vụ trực sẵn, mở cửa nhận chó. Phần lớn số chó trộm được bán cho Toàn tiêu thụ, số ít được bán lẻ.

Theo cơ quan công an, mỗi đêm, nhóm này trộm khoảng 20 con chó (tương đương 200kg). Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính ước tính 2,6 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 23 con chó (khoảng 270kg) cùng nhiều tang vật như ớt bột, bình xịt hơi cay, bộ kích điện, thòng lọng, xe máy, kìm, băng keo, đèn pin…