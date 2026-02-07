Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay lãi nặng gần 150%/năm

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Hồ Văn Mỹ (SN 1993, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 3/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tố giác của bà L. (SN 1987, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) về việc bị Hồ Văn Mỹ cho vay tiền với lãi suất cao nhằm đáo hạn ngân hàng.

Đối tượng Hồ Văn Mỹ bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, từ ngày 5/2 đến ngày 15/10/2025, Mỹ đã nhiều lần cho bà L. vay tiền với lãi suất dao động từ 127%/năm đến gần 150%/năm, cao hơn 6 lần so với mức lãi suất tối đa 20%/năm theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền Mỹ cho vay bà L. vay trong thời gian trên hơn 83 tỷ đồng, thu lãi hơn 1,1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 940 triệu đồng.

Tất cả các giao dịch cho vay và trả lãi đều được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, mỗi lần cho vay, Mỹ và bà L. ký kết hợp đồng giả mang tên giấy thỏa thuận mua bán nhà và cọc đất.

Sau khi bà L. tất toán khoản vay, Mỹ hủy giấy thỏa thuận cũ. Khi phát sinh khoản vay mới, hai bên tiếp tục lập giấy thỏa thuận mới.

Đến ngày 15/10/2025, bà L. vay gói tiền 1,4 tỷ đồng với mức lãi suất 0,35%/ngày, hẹn đến ngày 28/10/2025 tất toán. Tuy nhiên, sau thời điểm vay khoản tiền này, bà L. không còn khả năng trả gốc và lãi theo thỏa thuận.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.