Bắt quả tang tàu dùng máy bơm khai thác sá sùng trái phép

Ngày 7/2, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt quả tang một phương tiện khai thác thủy sản bằng phương thức tận diệt.

Phương tiện bị tổ liên ngành bắt giữ tại vùng biển đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Xuân Hùng).

Trước đó, đêm 4/2, tại vùng biển đặc khu Vân Đồn, Đồn Biên phòng Ngọc Vừng phối hợp lực lượng tuần tra liên ngành phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát QN-41219-TS do ông Phạm Văn Cơ, trú tại đặc khu Vân Đồn, làm chủ và điều khiển.

Trên tàu có hai thuyền viên đang khai thác thủy sản bằng hình thức thổi sục đáy biển. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện tàu lắp máy bơm nước tạo áp lực công suất 182CV cùng các công cụ dùng để thổi sục xuống đáy biển nhằm khai thác sá sùng.

Tổ liên ngành đã yêu cầu ông Phạm Văn Cơ đưa phương tiện vào nơi neo đậu để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.