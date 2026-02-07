Nghịch tử dùng kéo đâm bố vì không cho mượn sổ đỏ

Ngày 7/2, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, trú tại tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, Tuấn Anh nhiều lần yêu cầu bố đẻ là ông N.V.T. (60 tuổi) đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ nhưng không được đồng ý.

Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Xinh Đan).

Khoảng 9h30 ngày 3/2, Tuấn Anh sử dụng một nửa chiếc kéo bằng kim loại dài 13cm đâm vào cánh tay trái của bố mình. Ông T. bị tổn thương cơ thể 3%.

Việc làm của Nguyễn Tuấn Anh là hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác. Ngày 5/2, Tuấn Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.