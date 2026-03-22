Hai tài xế đánh nhau chảy máu đầu giữa đường ở TPHCM

Ngày 22/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 tài xế ô tô xô xát khiến một người bị thương. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào trưa 21/3, trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, TPHCM.

Hai tài xế đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một tài xế chạy xe tải và một tài xế lái ô tô giao hàng di chuyển trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hướng từ chợ Kim Biên đi cầu Chà Và.

Khi đến đoạn qua phường Chợ Lớn, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, cả hai xuống xe, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Vụ việc khiến tài xế giao hàng bị thương, chảy máu ở vùng đầu, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng. Phát hiện sự việc, một số người dân đã đến can ngăn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường sau đó.

Diễn biến sự việc được một người đi đường quay lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Chợ Lớn đang phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.