Xe ben lạng lách, ép ô tô tải trên quốc lộ ở TPHCM

Ngày 5/3, Trạm CSGT quốc lộ 13 (PC08, Công an TPHCM) đang xác minh vụ việc một tài xế xe ben có hành vi lạng lách trên quốc lộ 13.

Xe ben lạng lách, ép ô tô tải trên quốc lộ 13 (Ảnh: Cắt từ camera).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip được trích từ camera hành trình của một ô tô tải. Theo nội dung trong clip, lúc 8h34 ngày 4/3, chiếc ô tô tải này chạy trên quốc lộ 13, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi gần đến nút giao với đường Tạo Lực, xã Bàu Bàng (trước đây thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), bất ngờ một chiếc xe ben từ phía sau vượt lên từ bên trái của ô tô tải.

Trong lúc vượt, tài xế xe ben đánh lái qua phải, giành làn đường và ép chiếc ô tô tải phải chạy sang làn đường dành cho xe 2-3 bánh.

Sau khi vượt lên phía trước, tài xế xe ben bật xi nhan phải và cho xe chạy ở làn đường giữa. Khi ô tô phía sau định vượt lên ở làn đường bên trái, tài xế xe ben bất ngờ đánh lái chuyển làn, lạng lách, không cho ô tô tải vượt lên.

Phòng CSGT, Công an TPHCM, đã vào cuộc xác minh và mời tài xế xe ben lên làm việc.