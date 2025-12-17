Vờ mua vàng rồi cướp dây chuyền, nam thanh niên bị khống chế ở Tây Ninh

Ngày 17/12, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Huỳnh Văn Hiếu (SN 1997, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 9h ngày 17/12, Hiếu đến tiệm vàng K.N.D., khu phố An Bình, phường An Tịnh (Tây Ninh) hỏi mua vàng. Lúc này, nhân viên tiệm vàng đưa cho Hiếu xem một sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng hơn 3 chỉ.

Khoảnh khắc nam thanh niên cướp sợi dây chuyền ở tiệm vàng (Clip: Chủ tiệm vàng cung cấp).

Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Hiếu cầm sợi dây chuyền bỏ chạy. Nhân viên tiệm kim hoàn hô hoán, cùng người dân địa phương đuổi theo khoảng 100m thì khống chế được Hiếu. Nghi phạm sau đó được bàn giao cho công an.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ tiệm vàng cho biết, khi Hiếu bước vào tiệm, bà nhận thấy biểu hiện bất thường của người này nên ra hiệu cho nhân viên cảnh giác. Đồng thời, bà cũng cử một người đứng trước tiệm để canh chừng.

“Khi người này vừa cầm dây chuyền vàng bỏ chạy, nhân viên đứng phía trước tiệm đã đuổi theo, phối hợp cùng một số người dân địa phương khống chế. Sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng”, chủ tiệm vàng nói.