Đột nhập chùa ở Tây Ninh trộm chuông đồng

Ngày 26/9, Công an xã Tân Thạnh, Tây Ninh, đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ trộm chuông đồng xảy ra tại chùa Phật Bửu, ấp 1, xã Tân Thạnh.

Trước đó, ngày 24/9, khi dọn dẹp trong chánh điện, các phật tử phát hiện chiếc chuông đồng của chùa biến mất. Kiểm tra camera an ninh, nhà chùa ghi nhận 0h59 cùng ngày, một người đàn ông lẻn vào chánh điện, khiêng chiếc chuông rời khỏi đây.

Người đàn ông trộm chuông đồng rời đi (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ camera sau đó được các phật tử chia sẻ lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm lại chiếc chuông chùa bị đánh cắp.

Vụ việc được sự quan tâm của nhiều người. “Chiếc chuông lớn như vậy, rất dễ phát hiện nếu như vận chuyển trên đường. Mong ai nhìn thấy chiếc chuông sẽ trình báo cơ quan chức năng”, chị Thu Nguyễn, một phật tử chia sẻ.

Công an xã Tân Thạnh đã nắm được vụ việc và đang vào cuộc điều tra làm rõ.