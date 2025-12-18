Bắt giữ tài xế chở hàng nghìn bao thuốc lá lậu ở Tây Ninh

Ngày 18/12, Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang một nam thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn bằng ô tô.

Khoảng 19h30 ngày 16/12, Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tuần tra tại khu vực cầu sắt Ba Gò, thuộc ấp Ba Gò, xã Hưng Điền.

Kiệt cùng chiếc ô tô bị lực lượng chức năng tạm giữ (Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp).

Khi làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Trung Kiệt (22 tuổi, quê Đồng Tháp) lái ô tô 7 chỗ biển số 66A-378.53 từ hướng biên giới vào nội địa, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô chở 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan chức năng, Kiệt khai chở thuê số thuốc lá lậu trên cho một người không rõ lai lịch từ xã Hưng Điền về phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) với tiền công 3 triệu đồng. Khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.