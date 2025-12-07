Hai phụ nữ bị xử phạt vì đăng tin, bình luận sai sự thật về mưa, lũ

Ngày 7/12, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Cà Mau vừa xử phạt 2 người phụ nữ do đăng thông tin, bình luận sai sự thật về tình hình mưa, lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng công an làm việc với một trong 2 người phụ nữ (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, PA05 Công an tỉnh Cà Mau phát hiện tài khoản Facebook “B.N” do bà N.T.H.T. (37 tuổi, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đăng tải video về mưa, lũ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng nhiều tài khoản Facebook đã vào bình luận video này. Trong đó, có chủ tài khoản Facebook “T.N” là bà L.T.N. (29 tuổi, trú tại phường Tân Thành) vào bình luận sai sự thật.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. và bà N. thừa nhận hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật. Bà T. sau đó đã gỡ bỏ bài viết trên Facebook cá nhân.

Với hành vi này nêu trên, PA05 Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.