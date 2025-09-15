Hải Phòng: 25 công nhân dương tính với ma túy trong đợt kiểm tra nhà trọ

Ngày 15/9, Công an Hải Phòng thông tin, mới đây, Công an phường An Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hải Phòng kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 299 nhà trọ với 4.611 người thuê. Qua sàng lọc, 26 người bị nghi vấn sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy 25 người dương tính.

Những người này đều là công nhân từ các tỉnh khác đến làm việc tại Khu công nghiệp An Dương, Khu công nghiệp Tràng Duệ và lao động tự do.

Từ kết quả kiểm tra, cơ quan điều tra làm rõ một vụ mua bán, tàng trữ và bốn vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 13/9, Công an Hải Phòng đã tạm giữ 12 người để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, một người bị tạm giữ vì hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Những trường hợp còn lại dương tính với chất ma túy đã được lập hồ sơ, đưa vào Trung tâm cai nghiện số 2 để xử lý theo quy định.