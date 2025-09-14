Vụ thảm sát tại Đắk Lắk: Hung thủ năn nỉ công an cho hút ma túy vì "vã quá"

Ngày 14/9, chính quyền phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cùng thân nhân tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân trong vụ thảm sát gây rúng động dư luận.

Nạn nhân là N.T.K.H. (33 tuổi), T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai của chị H.) bị thương.

6 giờ sau khi gây thảm án, hung thủ đã bị công an bắt giữ khẩn cấp. Thời điểm vừa bị bắt, đối tượng còn xin, năn nỉ công an cho hút ma túy vì bản thân đang "vã quá".

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận khai nhận hành vi phạm tội (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) là kẻ gây ra vụ thảm sát. Thuận đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người, Cướp tài sản.

Lời khai của Thuận tại cơ quan công an đã khiến nhiều người sợ hãi vì sự ra tay tàn độc của hắn. Thuận khai nhận đã chung sống với chị H. khoảng 4 năm nay tại nhà mẹ của chị H. và hai người có một con gái 3 tuổi.

Thời gian gần đây, cả 2 thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn nên Thuận không ở chung nhà với chị H. mà dọn ra ngoài ở.

Mâu thuẫn càng đỉnh điểm khi Thuận cho rằng chị H. thờ ơ khi Thuận gọi điện không trả lời, nhắn tin không hồi đáp ; gia đình chị H. hắt hủi, ngăn cản việc Thuận gặp con.

Hiện trường vụ thảm án (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tối 12/9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận nảy sinh ý định giết cả nhà chị H. để trả thù. Thuận di chuyển đến nhà chị H. nhưng không vào nhà được do cổng khóa. Khoảng 0h45, khi anh N. lái taxi về nhà nghỉ ngơi, Thuận gọi mở cửa, anh N. vừa hé cửa đã bị Thuận xông vào dùng búa, dao bầu tấn công tới tấp.

Khi anh N. gục xuống, Thuận lao vào nhà tấn công chị H., bà D. và cháu P.. Thấy các nạn nhân bất động, Thuận dùng nước để rửa bớt vết máu trên sàn nhà.

Gây án xong, Thuận bỏ trốn rồi mua thêm một con dao nhọn bỏ trong người. Tiếp đó, Thuận cướp xe máy cùng tài sản của một phụ nữ đi đường và di chuyển đi mua ma túy.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thuận mặc váy chống nắng và di chuyển đến khu vực vắng vẻ. Sau 6 tiếng lẩn trốn Thuận bị bắt giữ.

Kiểm tra trên người Thuận mang theo dao, ma túy, thuốc ngủ. Bị can dự định sẽ uống thuốc ngủ để tự kết liễu đời mình nhưng đã bị cơ quan bắt giữ.

Thời điểm vừa bị bắt, Thuận còn xin, năn nỉ công an cho Thuận được hút ma túy vì bản thân đang "vã quá".

Nguyễn Nam Đại Thuận từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.