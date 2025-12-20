Cựu cán bộ VPCP nhận 4 tỷ đồng để giúp kiểm định kẹo Kera, sữa Hiup

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đối với vụ án xảy ra tại Công ty Khoa học TSL, Công ty Khoa học công nghệ Avatek cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 100 bị can về các tội danh: Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Kết quả điều tra xác định Hồ Thị Thanh Phương là Giám đốc điều hành, người trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cả hai doanh nghiệp TSL và Avatek trong thời gian dài. Hai công ty này đều được giao thực hiện những dịch vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước, bao gồm thử nghiệm, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng và an toàn đối với nhiều nhóm sản phẩm thiết yếu.

Cụ thể, Công ty TSL có chức năng thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ số vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… đối với thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa; nông sản gồm rau, củ, quả; thủy sản; nước sinh hoạt và nước uống.

Quảng cáo giới thiệu trên trang chủ Công ty Avatek (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm và các lĩnh vực liên quan khác.

Đây đều là những nhiệm vụ được các cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện.

Đáng chú ý, theo hồ sơ vụ án, Avatek từng là đơn vị thực hiện kiểm nghiệm đối với một số sản phẩm gây chú ý dư luận, như kẹo Kera trong vụ việc liên quan đến Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên, cũng như sản phẩm sữa Hiup giả trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho trên 11.500 cá nhân và doanh nghiệp khác nhau. Thông qua hành vi này, Avatek bị cáo buộc đã thu lợi bất chính gần 84 tỷ đồng.

Song song với đó, tại Công ty TSL, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp, qua đó thu về số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hành vi làm giả tài liệu trong hoạt động kiểm nghiệm, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi Đưa hối lộ của nhóm lãnh đạo hai doanh nghiệp. Các bị can bị cáo buộc liên quan đến hành vi này gồm Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TSL, và Nguyễn Hà Linh.

Liên quan đến hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Nam Khánh, từng giữ chức Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó là Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo hồ sơ, năm 2020, Công ty TSL đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Nhận thức được rằng việc được cấp các quyết định chỉ định là hết sức khó khăn, Hồ Thị Thanh Phương tìm hiểu và cho rằng nếu không có mối quan hệ hoặc người tác động, hỗ trợ thì việc giải quyết hồ sơ sẽ rất phức tạp, thậm chí phải chi một khoản tiền lớn cho những người xử lý hồ sơ.

Trong bối cảnh đó, tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương làm quen với Nguyễn Nam Khánh, khi đó đang công tác với tư cách chuyên viên thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại Văn phòng Chính phủ.

Qua tiếp xúc, Phương nhận thấy Khánh có quan hệ rộng và có thể hỗ trợ Công ty TSL trong việc xin các cơ quan chức năng ban hành quyết định chỉ định làm cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước, cũng như hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh khác liên quan đến thuế, thanh tra.

Sau khi trao đổi, Hồ Thị Thanh Phương được Đoàn Hữu Lượng đồng ý để tiếp cận và nhờ Nguyễn Nam Khánh giúp đỡ. Hai bên thỏa thuận về việc chi tiền để Khánh đứng ra “quan hệ”, đưa tiền cho cán bộ tại các bộ, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xin cấp phép cho Công ty TSL.

Ban đầu, mỗi lần Nguyễn Nam Khánh đi đối ngoại, tiếp khách tại Hà Nội cho Công ty TSL, các khoản chi phí đều được gửi hóa đơn về để doanh nghiệp thanh toán. Tuy nhiên, đến năm 2021, Hồ Thị Thanh Phương và Đoàn Hữu Lượng thống nhất thỏa thuận với Khánh, hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh từ 50 đến 100 triệu đồng để chi cho hoạt động đối ngoại, tiếp khách.

Ngoài ra, mỗi khi nộp hồ sơ xin các bộ, ngành cấp phép, chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm cho Khánh từ 50 đến 500 triệu đồng để đưa cho lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền giải quyết hồ sơ.

Đến tháng 3/2023, khi Hồ Thị Thanh Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek, Phương tiếp tục thống nhất để Nguyễn Hà Linh - vợ của Nguyễn Nam Khánh - đứng tên sở hữu 9% cổ phần tại Avatek.

Việc này nhằm duy trì sự hỗ trợ của Khánh và Linh trong quá trình xin cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản và thủy sản cho Công ty Avatek.

Thực hiện các thỏa thuận đã thống nhất, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương bị cáo buộc đã chuyển cho Nguyễn Nam Khánh tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Số tiền này được xác định dùng cho việc tiếp khách và đưa cho cán bộ tại các bộ, ngành nhằm phục vụ quá trình xin cấp phép, chỉ định cho cả Công ty TSL và Công ty Avatek.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, Nguyễn Nam Khánh không sử dụng toàn bộ số tiền nhận được để đi “quan hệ” như thỏa thuận. Thay vào đó, Khánh bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân, sự thân thiết và uy tín của mình để tác động đến một số cán bộ tại các bộ, ngành liên quan, qua đó hỗ trợ cho hoạt động của Công ty TSL và Avatek, đồng thời trục lợi cá nhân từ việc này.