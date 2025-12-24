Hai công nhân quay lại công ty cũ sát hại bảo vệ ở Tây Ninh

Ngày 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Nhựt Tảo điều tra vụ nam bảo vệ bị hai thanh niên dùng dao đâm tử vong.

Theo công an, khoảng 20h ngày 23/12, 3 nam thanh niên đi chung xe máy đến Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong (chi nhánh Cần Thơ), tại ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo.

Tiền (áo trắng) và Linh bị công an bắt giữ sau cái chết của nam bảo vệ (Ảnh: M.H.).

Đến cổng, 2 thanh niên đi bộ vào trong công ty, đến bàn làm việc của anh Huỳnh Trí Em (SN 1993, quê Vĩnh Long), tổ trưởng trông coi công nhân. Tại đây, hai người này dùng tay đánh anh Em. Sau đó, một người dùng dao đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, cả hai lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh Trí Em được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Thừa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an xã Nhựt Tảo và Công an tỉnh Tây Ninh đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Qua truy xét, công an đã bắt giữ hai người trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền (20 tuổi, ngụ TPHCM) và Tạ Quang Linh (19 tuổi, ngụ Tây Ninh). Cả hai từng là công nhân của công ty nhưng đã nghỉ việc khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, Phạm Minh Phú (23 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh), người điều khiển xe máy chở hai nghi phạm, cũng bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.