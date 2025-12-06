Hai người đàn ông bắt trộm chó, mèo ở Tây Ninh

Ngày 6/12, Công an xã Phước Lý (Tây Ninh) phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ hai người đàn ông tên Vàng (28 tuổi) và Tân (33 tuổi) để điều tra hành vi trộm chó.

Khoảng 20h ngày 5/12, trong lúc tuần tra trên tuyến đường bờ sông ấp Phú Thành, lực lượng phòng chống tội phạm Công an xã Phước Lý phát hiện hai người đàn ông chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn.

Hai người đàn ông bắt trộm chó và tang vật (Ảnh: N.H.).

Khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, công an phát hiện bên trong các bao tải có 5 con chó và 1 con mèo với tổng trọng lượng gần 60kg.

Ngoài số vật nuôi, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng điện tự chế và xe máy được hai người này sử dụng để đi trộm. Đây là loại dụng cụ thường được dùng để làm tê liệt vật nuôi, thuận lợi cho việc bắt trộm vào ban đêm.

Tại thời điểm bị kiểm tra, cả hai không xuất trình được giấy tờ tùy thân và được đưa về trụ sở làm việc. Họ khai tên Vàng và Tân, đồng thời thừa nhận đã đi trộm chó ở nhiều điểm trong khu vực trước khi bị tuần tra phát hiện, khống chế.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số vật nuôi, làm rõ hành vi và danh tính của hai người này để xử lý theo quy định.