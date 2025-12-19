Hai nam thanh niên trộm 5 tấn gỗ cao su ở Tây Ninh

Ngày 19/12, Công an xã Tân Thành đã bắt giữ Đặng Vũ Trường Giang (28 tuổi) và Lê Quyết Chiến (26 tuổi, cùng ngụ địa phương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, khoảng 21h ngày 20/11, Giang và Chiến sử dụng xe lôi trộm 5 tấn gỗ bao bì cao su của người dân tại xã Tân Thành, Tây Ninh.

Giang và Chiến bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Sau khi gây án, cả hai đưa số gỗ trên đến cất giấu tại khu vực cách hiện trường khoảng 1km, sau đó về nhà bàn bạc phương án tiêu thụ.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Tân Thành tổ chức truy xét, phát hiện nơi cất giấu gỗ và xác định Giang, Chiến là nghi phạm. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành bắt giữ hai người, thu hồi toàn bộ số gỗ và trả lại cho bị hại.

Công an xã khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhất là thời điểm giáp Tết; quản lý, trông coi chặt chẽ tài sản, không để vật tư, nông sản, bao bì ngoài trời qua đêm tại những khu vực vắng người; chủ động lắp đặt camera an ninh, hệ thống chiếu sáng và gia cố kho bãi.