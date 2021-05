Hai cô gái trẻ tiếp tay cho 12 "chuyên gia" Hàn Quốc nhập cảnh trái phép

Dân trí Để có tiền tiêu xài, 2 cô gái trẻ đã tiếp tay cho 12 "chuyên gia" Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mỗi hồ sơ trót lọt, cả hai hưởng lợi số tiền 2.100 USD.

Chiều 28/5, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thảo Ly (26 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Thị Phúc (25 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Hai đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam một trong 2 bị can tiếp tay cho "chuyên gia" Hàn Quốc nhập cảnh trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, từ đầu năm nay, Ly và Phúc làm việc cho văn phòng Hội người Hàn tại miền Trung (có trụ sở tại quận Sơn Trà). Cả hai không ký hợp đồng lao động mà mỗi tháng chỉ làm việc vài ngày khi có người Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Công việc chính của Ly và Phúc là làm hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty khác chuyển, trong đó có công ty KV GLOBAL.

Mặc dù biết 12 người Hàn Quốc theo danh sách Công ty KV Global chuyển sang không đủ điều kiện nhập cảnh theo diện chuyên gia nhưng Ly và Phúc vẫn tiếp nhận, hướng dẫn nhân viên công ty này chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Mỗi hồ sơ trót lọt, Ly và Phúc hưởng lợi số tiền 2.100 USD và chia nhau tiêu xài.

Liên quan đến đường dây đưa "chuyên gia" Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã bắt 2 giám đốc công ty và nhân viên của một doanh nghiệp người Hàn Quốc.

Khánh Hồng