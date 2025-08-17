Xử lý 3 học sinh có hành động phản cảm với đoàn xe phục vụ A80

Ngày 17/8, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, ngày 16/8, mạng xã hội xuất hiện clip 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, đồng thời có một số hành động gây phản cảm khi dừng chờ đoàn xe phục vụ lễ diễu hành đi qua đoạn khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai.

3 học sinh trong vụ việc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau nhận được thông tin, Công an xã Xuân Mai đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 Phòng CSGT Công an Hà Nội, mời những người liên quan lên làm việc.

Qua xác minh, cảnh sát xác định 3 trường hợp đều sinh năm 2010, hiện là học sinh lớp 10. Tại cơ quan công an, các học sinh đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Công an TP đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện và thông báo cho gia đình cùng nhà trường quản lý 3 học sinh theo quy định.