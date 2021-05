Bắt thêm một giám đốc công ty tổ chức cho "chuyên gia" nhập cảnh trái phép

Dân trí Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam hai bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức "chuyên gia", trong đó một người là giám đốc công ty.

Trưa 15/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 người liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức "chuyên gia".

Hai bị can là Lê Xuân Thành (37 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Tô My Hồng Anh (32 tuổi, trú đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Xuân Thành.

Theo điều tra ban đầu, Thành là giám đốc 2 công ty đóng trên địa bàn quận Sơn Trà. Từ tháng 1 - 3/2021, Thành câu kết với chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Đà Nẵng, sử dụng pháp nhân các doanh nghiệp do Thành đăng ký để bảo lãnh cho 7 người Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức "chuyên gia" hoặc "nhà đầu tư" nhằm chia lợi nhuận.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, những người nhập cảnh này không làm việc tại các doanh nghiệp đã bảo lãnh mà làm việc tự do tại nhiều nơi.

Tô My Hồng Anh là nhân viên của doanh nghiệp người Hàn Quốc, trực tiếp tham gia quá trình móc nối giữa doanh nghiệp này với Lê Xuân Thành để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Trước đó, ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (sinh 1987, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Tuấn là giám đốc 3 công ty, đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện "chuyên gia" rồi nhận hoa hồng.

Khánh Hồng