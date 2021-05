Bắt giám đốc công ty tổ chức cho "chuyên gia" nhập cảnh trái phép

Dân trí Tuấn đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện "chuyên gia" làm việc cho công ty của mình rồi nhận hoa hồng.

Trưa 12/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Theo điều tra ban đầu, tháng 2/2021, 14 công dân Hàn Quốc thông qua mạng xã hội liên hệ với một người Hàn Quốc là giám đốc công ty ở Việt Nam để làm thị thực nhập cảnh, với chi phí 2.500 USD/người.

Công an TP Đà Nẵng đọc lệnh bắt, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Trần Anh Tuấn (Ảnh: C.K).

Sau đó, giám đốc người Hàn Quốc liên hệ với Tuấn là chủ sở hữu 3 công ty đứng ra bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện "chuyên gia" làm việc cho công ty của Tuấn.

Ngoài ra Tuấn còn giả chữ ký của một giám đốc và mượn con dấu của công ty này để đóng vào hồ sơ bảo lãnh cho 3 người Hàn Quốc.

Sau khi 14 người nhập cảnh thành công, người Hàn Quốc mà Tuấn liên hệ làm việc đã chuyển cho Tuấn số tiền 2.400 USD.

Ngày 26/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra hành chính một số căn hộ thuộc The Point Villa (đường Trường Sa), phát hiện 14 người Hàn Quốc lưu trú, hoạt động không đúng mục đích xin thị thực nhập cảnh tại Việt Nam. Cơ quan công an đã phát hiện đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh do Nguyễn Trần Anh Tuấn và đồng bọn tổ chức.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Khánh Hồng