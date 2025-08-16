Camera ghi lại khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TPHCM

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại.

Nạn nhân là ông L.H.P. (47 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ). Nghi phạm là một thanh niên 18 tuổi, quê ở tỉnh Bình Phước cũ. Công an đang tạm giữ người này để lấy lời khai.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sáng 16/8, người dân sống trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cũ) tỏ ra bàng hoàng với vụ việc vừa xảy ra ở nơi mình sống.

Bà Lê Thị Thu Ngọc (72 tuổi) cho biết, bà sống ở hẻm 314 hàng chục năm, đây là lần đầu tiên con hẻm xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy. Tối 15/8, trời có mưa, đa số nhà dân đóng cửa hoặc đi ngủ sớm, nên rất ít người biết vụ việc.

Camera an ninh của căn nhà ở đầu hẻm 314 ghi lại được thời điểm nạn nhân P. chở nghi phạm vào hẻm lúc 22h18. Bất ngờ, nam tài xế quay đầu xe, rẽ vào một hẻm khác.

Vài giây sau, một tiếng hét lớn vang lên, nghi phạm cầm dao chạy ra khỏi hẻm, còn nạn nhân đuổi theo sau được vài mét thì bỏ cuộc, quay lại chỗ xe máy.

Ông P. bị mất nhiều máu nên đuối sức, ngồi xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân lại kiểm tra, họ phát hiện ông P. có vết thương ở cổ, và nạn nhân đã tử vong.

Khu vực nam tài xế bị sát hại (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an phường Trung Mỹ Tây nhanh chóng có mặt, lần theo dấu vết, cùng với sự phối hợp, cung cấp thông tin của người dân nên đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, khi người này đang lẩn trốn ở khu nghĩa trang gần đó.

Ông L.T.H., em ruột của nạn nhân cho biết, ông P. có một đời vợ, đã ly hôn từ lâu. Ba anh em ông P. thuê phòng trọ ở xã Tân Nhựt, TPHCM (huyện Bình Chánh cũ). Công việc hàng ngày của ông P. là chạy xe ôm công nghệ.

Khoảng 18h ngày 15/8, ông P. lái xe máy rời khỏi phòng trọ để hành nghề, mưu sinh. Đến khuya, người em trai nhận được tin dữ.