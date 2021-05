Mạo danh chuyên gia nước ngoài để nhập cảnh trái phép

Dân trí Công an TP Đà Nẵng đang điều tra đường dây có dấu hiệu lợi dụng đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để đưa người nhập cảnh trái phép.

Chiều ngày 5/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang điều tra đường dây có dấu hiệu lợi dụng đường nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Phương thức được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Sau khi thực hiện cách ly, những người này ở lại làm việc tự do.

Hiện vụ việc đang Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh bắt các đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 16 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Chỉ riêng trong thời gian từ ngày 21-29/12/2020, nhóm đối tượng này đã tổ chức đưa 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lưu trú hoặc vào Việt Nam rồi tiếp tục sang Campuchia để làm việc cho các nhóm tội phạm đánh bạc, lừa đảo qua mạng internet.

Các đối tượng dùng ô tô để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (mỗi chuyến 3-4 người) tại các điểm hẹn gần khu vực biên giới rồi chở vào TPHCM hoặc Đồng Nai với mức giá khoảng 28-40 triệu đồng. Từ đây, sẽ có các đầu mối khác tiếp nhận, đưa người nhập cảnh trái phép tìm cách lưu trú trái phép hoặc sang Campuchia.

Khánh Hồng