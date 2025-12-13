Hai cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 13/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Đình Lộc và Đoàn Quang Huy (cùng là cán bộ Sở Y tế Lâm Đồng) về tội Nhận hối lộ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn, Bùi Xuân Dũng cùng một số cá nhân khác đã góp vốn, thành lập Phòng khám Nha khoa 20 Đức Trọng (xã Đức Trọng, Lâm Đồng), sau đó thành lập thêm 5 phòng khám khác tại tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Công an khám xét nhà riêng ông Đoàn Quang Huy, Trưởng Phòng Pháp chế Sở Y tế Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Dù không được cấp phép, nhóm này vẫn tổ chức khám, chữa bệnh cho khách hàng.

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lôi kéo hơn 1.000 người, chủ yếu là người cao tuổi, đến khám, trồng răng, nhổ răng, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để tránh việc cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm, đối tượng Nguyễn Văn Đồng đã liên hệ, gặp cán bộ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng để đưa hối lộ.

Nguyễn Văn Đồng bị lực lượng chức năng điều tra về hành vi đưa hối lộ (Ảnh: Khánh Hồng).

Cơ quan công an xác định, Đồng có 5 lần đưa tiền cho ông Phan Đình Lộc, cán bộ thanh tra của Sở Y tế Lâm Đồng, với tổng số tiền 55 triệu đồng. Bị can cũng đưa cho ông Đoàn Quang Huy, Trưởng Phòng Pháp chế, số tiền 30 triệu đồng.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều tra hành vi lừa dối khách hàng, đưa hối lộ đối với Nguyễn Văn Đồng, Bùi Huy Thiện, Bùi Xuân Toàn và Bùi Xuân Dũng.