Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng tiền hỗ trợ người dân bị lũ ở Lâm Đồng

Ngày 6/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ ông Ức Kim Khoan, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để điều tra về việc người này chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ ông Ức Kim Khoan (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ xã Phan Sơn nhằm hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong quá trình được giao phối hợp kế toán rút và quản lý số tiền trên, ông Khoan đã tự ý rút, chiếm đoạt 500 triệu đồng. Ông Khoan khai đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Chỉ trong hai ngày, số tiền đã bị ông Khoan sử dụng hết.

Đến khi địa phương chuẩn bị triển khai chi hỗ trợ cho người dân, vụ việc mới được phát hiện. Làm việc với cơ quan công an, Khoan thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết không còn khả năng hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.