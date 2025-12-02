Sinh viên bỏ học thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo ở Lâm Đồng

Ngày 2/12, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ Ngô Trần Đắc Lộc (SN 2005, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, Lộc là sinh viên, nhưng đã bỏ học. Ngày 24/10, Lộc từ TPHCM đến thuê phòng khách sạn tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, rồi lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngô Trần Đắc Lộc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Lịch).

Ngày 5/11, Lộc đến một showroom ô tô trên đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương - Đà Lạt, giả vờ mua xe rồi làm quen với nhân viên tư vấn tên N.D.T. (SN 2002).

Sau khi kết nối với T., Lộc tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, chuyên mở tài khoản cho khách qua ứng dụng. Lộc đăng ký, thiết lập tài khoản ngân hàng cho anh T. đăng ký vay 30 triệu đồng, nhưng sau đó nghi phạm thực hiện các thao tác chuyển tiền để chiếm đoạt.

Tương tự, Lộc cũng sử dụng chiêu trò trên để chiếm đoạt tiền của nhiều nhân viên tư vấn ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan công an xác định đến khi bị bắt giữ, Lộc đã lừa đảo, chiếm đoạt 125 triệu đồng của 6 nạn nhân. Ngoài ra, Lộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền, điện thoại của nhân viên khách sạn và một người khác.