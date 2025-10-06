Hai cán bộ ở Hà Nội bị điều tra vì bảo kê tổ chức sử dụng ma túy

Tại họp báo quý III của Bộ Công an chiều 6/10, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an đã thông tin về đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên cả nước.

Theo Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục C04, thời gian qua, công an các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Phú Thọ, Đồng Nai... đã tập trung đánh mạnh vào cả "nguồn cung" lẫn "nguồn cầu", đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn.

Ông Việt cho biết các địa điểm trên thường được biết đến là nơi các nhóm tội phạm ma túy lợi dụng để tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất cấm.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục C04 (Ảnh: H.N.).

Riêng tại Hà Nội, Công an thủ đô đã phát hiện và đang điều tra hành vi bảo kê cho hoạt động chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy của 2 cán bộ xã Đan Phượng.

Danh tính của 2 cán bộ chưa được tiết lộ nhưng Đại tá Việt cho hay 2 người bị điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố 88 người trong vụ án này.

Phó Cục trưởng C04 khẳng định vụ án vẫn đang được điều tra, là minh chứng cho sự kiên quyết, không khoan nhượng của lực lượng chức năng trong xử lý tội phạm, trên tinh thần không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ".

Theo thống kê của Bộ Công an, trong quý III, tình hình trật tự an toàn xã hội "có nhiều chuyển biến tích cực", tội phạm loại này giảm sâu 27,2% so cùng kỳ năm 2024.

Với tội phạm ma túy, nhà chức trách đã bắt 7.500 vụ và 14.700 người. Tang vật thu 93kg heroine, 271kg cần sa, 776kg ma túy tổng hợp và gần 300.000 viên thuốc lắc.