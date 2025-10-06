Lý do ông bầu Cao Tiến Đoan bị bắt

Chiều 6/10, tại họp báo quý III Bộ Công an, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan (còn được gọi là Bầu Đoan) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: H.N.).

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán.

Sau đó, từ năm 2021 đến năm 2025, Tập đoàn Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Cao Tiến Đoan (Ảnh: T.H.).

Ngoài vi phạm nêu trên, cơ quan điều tra xác định ông Cao Tiến Đoan còn móc nối với một số quan chức tỉnh Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm được tham gia, trúng thầu dự án.

Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Tập đoàn Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/8, ông Cao Tiến Đoan bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đến ngày 8/9, cơ quan điều tra bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Cao Tiến Đoan về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Ngày 12/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 8 bị can, trong đó có ông Lê Anh Xuân, Bí thư phường Hạc Thành, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, cựu Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.