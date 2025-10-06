Mr Pips có nhiều căn hộ rải ở 4 nước, 2 chiếc Rolls-Royce tại Dubai

Liên quan đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin thêm về quá trình mở rộng điều tra.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên kinh doanh, 119 lãnh đạo và 5 quản lý văn phòng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong quá trình làm việc, hàng tháng được trả lương và thưởng với hoa hồng 1-4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: H.N.).

Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng, Công an Hà Nội xác định tổng số tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ gần 4 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng.

Trước mắt, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với 520 bị can là nhân viên kinh doanh, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Đại tá Long, trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc và nhờ người thân đứng tên.

Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD), một căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD), một căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD), một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD), 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và một xế hộp Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.