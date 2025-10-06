Vụ Mr Pips: Đã thu hồi được hơn 5.300 tỷ đồng

Chiều 6/10, tại buổi họp báo quý III của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can.

Đối với tài sản, đại diện Công an Hà Nội cho biết đã thu hồi với tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Trong đó, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: H.N.).

Gần đây nhất, ngày 24/9, cơ quan điều tra thu giữ thêm một ô tô nhãn hiệu Volvo XC90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản…

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội đã làm rõ việc Phó Đức Nam nhờ người thân gửi 1,5 triệu SGD (Đô la Singapore) vào ngân hàng của Singapore. Nhà chức trách đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này cùng nhiều bất động sản ở các nước.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.