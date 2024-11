Giám đốc chỉ đạo nhân viên giả giọng người đã mất hù dọa gia đình con nợ

Ngày 7/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Bùi Công Hiếu (40 tuổi, Giám đốc Công ty Thu hồi nợ Thái Dương) 13 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Đình Toàn (29 tuổi, quê Hà Nội) bị phạt 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Trọng Lai (37 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Hoàng Minh (31 tuổi, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (41 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (47 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Toàn (29 tuổi, quê Hà Nội) cùng bị phạt 9 năm tù.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ, năm 1995, ông Nguyễn Hoàng Anh cùng vợ, con kinh doanh quán lẩu cá kèo tại phường 7, quận 3. Khi kinh doanh, ông Hoàng Anh quen biết bà Nguyễn Thanh Tâm. Bà Tâm khai có cho ông Hoàng Anh vay số tiền 106.450 USD và 200 triệu đồng.

Tháng 9/2017, ông Hoàng Anh có nói với gia đình việc ông còn nợ của bà Tâm hơn 1,2 tỷ đồng (tương đương 46.000 USD và 200 triệu đồng).

Một tháng sau, người này qua đời, bà Tâm đến nhà của ông Hoàng Anh gặp bà Dương Ngọc Hạnh (vợ của ông Hoàng Anh) để đòi lại tiền chồng bà Hạnh đã vay trước đó. Tuy nhiên, do ông Hoàng Anh nói với gia đình còn nợ bà Tâm số tiền 1,2 tỷ đồng, nên bà Hạnh chỉ đồng ý trả lại cho Tâm số tiền này.

Sau đó, bà Tâm đồng ý chốt lại số tiền trả nợ cuối cùng là 1,2 tỷ đồng. Bà Hạnh trả và bà Tâm xác nhận đã nhận đủ.

Giữa năm 2020, do việc làm ăn khó khăn, bà Tâm nhớ lại khoản 60.450 USD mà ông Hoàng Anh còn nợ, nên làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty Thu hồi nợ Thái Dương để đòi lại số tiền trên.

Bà Tâm thỏa thuận sẽ chia 30% trên tổng số tiền đòi được cho công ty thu hồi nợ và đồng ý cách thức mà công ty đòi nợ thực hiện.

Sau khi ký hợp đồng, bà Tâm đi cùng Bùi Công Hiếu và một số nhân viên của Công ty Thái Dương đến gặp bà Hạnh tại quán lẩu cá kèo để đòi tiền. Tuy nhiên, gia đình bà Hạnh không đồng ý với lý do trước đó đã thanh toán toàn bộ số nợ cho Tâm.

Sau đó, Bùi Công Hiếu đã nhiều lần chỉ đạo cho nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho con ông Hoàng Anh và bà Hạnh, giả giọng ông Hoàng Anh (đã chết) nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc gia đình bà Hạnh phải đưa số tiền 60.450 USD cho bà Tâm.

Đến tháng 9/2020, Công an TPHCM bắt giữ nhóm của Hiếu. Riêng Nguyễn Đình Toàn bị bắt vào đầu năm 2023 theo quyết định truy nã. Còn bà Tâm, do đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.

Ngoài ra, quá trình khám xét nơi ở của Hiếu tại một khách sạn trên địa bàn quận 1, công an thu giữ tổng cộng hơn 3,5gram ma túy các loại.

Về số ma túy trên, Hiếu khai do một đối tượng tên Khanh (chưa rõ lai lịch) mang đến cho Hiếu sử dụng. Thời điểm khám xét, Khanh không có mặt nên cơ quan điều tra đã tách vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý riêng.