Bắt 2 phóng viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản

Ngày 30/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nông Văn Dũng (SN 1984, quê Bắc Giang) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, quê Tuyên Quang), là phóng viên của Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam, về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Nông Văn Dũng (trái) và Nguyễn Hoài Nam (Ảnh: Công an Yên Bái).

Trước đó, vào ngày 22/11, một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Yên Bái gửi đơn tố giác tội phạm đến công an tỉnh về việc bị 2 đối tượng tự xưng là nhà báo đe dọa, uy hiếp, yêu cầu họ phải đưa tiền; nếu không sẽ đăng bài bất lợi lên Tạp chí Kinh doanh và Biên mậu Việt Nam.

Đến 15h20 ngày 29/11, tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, lập biên bản sự việc Dũng và Nam đang có hành vi nhận 15 triệu đồng của anh Đ.C.C. (quản lý một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Yên Bái).

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Yên Bái đề nghị những ai đã từng bị các bị can trên đe dọa, chiếm đoạt tài sản, liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái (số điện thoại 0692.509.358) hoặc điều tra viên Nguyễn Tiến Vinh (số điện thoại 0917.888.027) để phối hợp giải quyết.