Ninh Bình: Khởi tố Tuấn "Báo" tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/8, Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, cơ quan CSĐT công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Bùi Anh Tuấn (SN 1983, biệt danh Tuấn "Báo"); Phạm Thị Hoài (SN 1989) và Nguyễn Thị Phương (SN 1996), cùng trú tỉnh Ninh Bình

Đối tượng Bùi Anh Tuấn, cầm đầu nhóm cưỡng đoạt tài sản (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, ngày 15/8, anh N.V.B. (SN 1983) và anh P.V.M. (SN 1987), cùng trú thành phố Ninh Bình có đơn trình báo Công an TP Ninh Bình về việc bị cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với một số phòng nghiệp vụ có liên quan điều tra, làm rõ vụ việc, không để ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã đủ căn cứ xác định, tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản là Bùi Anh Tuấn, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương.

Hai đối tượng Phạm Thị Hoài và Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng đã sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ (mua trên mạng), sau đó chủ động liên hệ công việc với các cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Các đối tượng cài bẫy bị hại, quay lại hình ảnh rồi liên lạc để khống chế, đe dọa buộc phải đưa số tiền lớn. Trong đó, có anh B. và M. bị cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình yêu cầu các đối tượng liên quan đến ổ nhóm trên tự giác đến đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị những ai là nạn nhân của các đối tượng trên khẩn trương trình báo để phục vụ cho việc điều tra, xử lý.