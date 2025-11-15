Giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên dùng kiếm chém đối thủ

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Huỳnh Sang (SN 2008, ở khu phố Định Bình, phường Bồng Sơn) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân, đêm 22/9, nhóm của Sang hẹn Lê Tuấn Đạt (SN 2004, ở khu phố Định Bình Nam, phường Bồng Sơn) đến cầu Lỗ Bung (phường Bồng Sơn) để giải quyết, dù cả 2 vốn là bạn bè.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Bùi Huỳnh Sang (Ảnh: Công an phường Bồng Sơn).

Tại đây, 2 bên lời qua tiếng lại, Đạt dùng tay đấm trúng mặt Sang. Bức xúc, Sang chạy ra lề đường lấy cây kiếm đã cất giấu trước đó chém Đạt khiến nạn nhân bị thương nặng. Vụ việc chỉ dừng lại khi Công an phường Bồng Sơn có mặt kịp thời.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, Đạt bị 1 vết thương ở đầu, 1 vết thương ở chân với tỷ lệ thương tật 26%.

Công an phường Bồng Sơn đã củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của Sang và làm rõ các vi phạm liên quan.