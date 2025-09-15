Gây thương tích cho người khác rồi trốn ra Côn Đảo

Ngày 15/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ Ngô Văn Thả (37 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ) sau một thời gian lẩn trốn.

Thả là đối tượng bị cơ quan công an truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Ngô Văn Thả (Ảnh: Công an Cà Mau).

Trước đó, ngày 18/11/2021, Ngô Văn Thả cùng đồng bọn gây thương tích cho ông V. trên tàu cá thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau.

Sau khi gây án, Thả bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thả về tội Cố ý gây thương tích và truy nã đối tượng này.

Đến ngày 13/9, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau phối hợp đơn vị chức năng địa phương bắt giữ Ngô Văn Thả khi hắn đang lẩn trốn trên tàu cá ở Côn Đảo (TPHCM).