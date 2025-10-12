Bắt tạm giam thanh niên đánh người gây thương tích ở Hưng Yên

Ngày 12/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 9/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Đức (SN 2000, trú tại thôn Lộc Trung, xã Hưng Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 5/7, tại nhà ông B.V.V., 59 tuổi, trú tại thôn Lộc Trung, xảy ra vụ xô xát. Khi đó, anh V.V.B., 29 tuổi, trú cùng xã, sau khi uống rượu say đã đến nhà ông V. gây sự và cãi vã.

Thấy vậy, Trần Văn Đức (cháu ông V.) đã dùng tay, xô nhựa và gậy tập đi bằng kim loại đánh nhiều nhát vào người anh B., khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%.

Đức từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Hưng Phú bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định.