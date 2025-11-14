Một phụ nữ bị người quen gây thương tích khi đi tập thể dục ở TPHCM

Ngày 14/11, Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người phụ nữ bị người quen gây thương tích. Nạn nhân là bà N.T.K.K. (SN 1957, ngụ xã Bà Điểm).

Bà K. bị người quen dùng hung khí gây thương tích phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 11/11, trong lúc bà K. đi tập thể dục gần nhà thì bị bà P. (SN 1977, con riêng của bố chồng) dùng hung khí gây thương tích. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực can ngăn rồi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Người nhà cho biết, bà K. được bác sĩ khâu vết thương ở lưng và tay, hiện vẫn nằm viện theo dõi sức khỏe.

"Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai. Gia đình đã trình báo cơ quan công an ngay sau đó", người nhà nạn nhân nói.

Công an xã Bà Điểm đã đến bệnh viện lấy lời khai bà K., đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.