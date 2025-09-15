Giả công an, cướp tài sản 2 thanh niên trong công viên ở TPHCM

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lil (SN 1998), Trần Bảo Quốc (SN 1995), Đặng Trung Nghĩa (SN 2000) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 7/9, anh N.N.Q. (SN 2004) và anh P.T.Đ. (SN 2004) ngồi tại ghế đá trong công viên thì bị 3 nam thanh niên đi xe máy áp sát. Các đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Khi hai thanh niên không đồng ý, nhóm này đã hành hung, khống chế và cướp 2 điện thoại cùng một số tài sản khác của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hưng Thuận đã phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Lil, Trần Bảo Quốc và Đặng Trung Nghĩa, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai nhận đã bàn bạc, thống nhất giả danh công an để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Qua vụ việc này, Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực công cộng vắng vẻ, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.