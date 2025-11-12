Ép trẻ em trộm cắp tài sản, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 12/11, Công an xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Phạm Phú Quang (19 tuổi, trú tại thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) về tội Trộm cắp tài sản.

Quang bị cáo buộc đã đe dọa và ép buộc một thiếu niên 13 tuổi cùng địa phương thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Trần Phạm Phú Quang bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an xã Núi Thành).

Cụ thể, vào sáng 2/9, dưới sự chỉ dẫn của Quang, thiếu niên 13 tuổi đã đột nhập vào một tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Núi Thành, trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động và giao lại cho Quang.

Quang sau đó đã mang 2 chiếc điện thoại này đi cầm cố được 1,8 triệu đồng để tiêu xài.

Rạng sáng 3/9, cả 2 tiếp tục thực hiện hành vi tương tự tại một tiệm điện thoại khác, chiếm đoạt thêm 2 chiếc điện thoại di động.

Số tài sản này sau đó được cầm cố lấy 2,3 triệu đồng, và cả 2 đã chia nhau số tiền này để tiêu xài.