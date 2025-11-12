Khởi tố nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 12/11, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (18 tuổi, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, trưa 24/9, nam sinh N.K.M. (SN 2011, học lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc.

Quá trình này, Phương dùng gậy gỗ đánh M. dẫn đến trọng thương. Nạn nhân được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Tuy nhiên, đến ngày 30/10, M. tử vong. Kết luận giám định cho thấy nam sinh qua đời do chấn thương sọ não.