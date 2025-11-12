Người phụ nữ U60 khai lý do buôn ma túy

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Trần Thị Chanh (SN 1969, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) và Đậu Văn Tuấn (SN 1986), Nguyễn Thành Sỹ (SN 1989), cùng trú xã Thần Lĩnh (Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Tuấn rủ Sỹ mua heroin về sử dụng và bán kiếm lời. Ngày 30/12/2024, Tuấn, Chanh trao đổi, thống nhất giá một chỉ heroin 45 triệu đồng. Cùng ngày, 2 người đàn ông đi xe khách ra Hà Nội lấy hàng mang về.

Các bị cáo Trần Thị Chanh, Đậu Văn Tuấn và Nguyễn Sỹ Thành tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Vĩnh Khang).

Số ma túy này được Tuấn và Sỹ chia nhỏ, bỏ vào ống hút nhựa giấu trong phòng trọ tại xã Nghi Kim (nay là phường Vinh Hưng, Nghệ An).

Chiều 31/12/2024, Tuấn mang 24 ống hút chứa ma túy ra khu vực bến xe Bắc Vinh (Nghệ An) bán thì bị công an bắt giữ.

Từ lời khai của Tuấn, công an bắt Chanh và Sỹ. Khám xét nhà Chanh, công an thu giữ nhiều ma túy.

Chanh khai, khi Tuấn đặt hàng mua một chỉ heroin, bà ta liên hệ với một người đàn ông không rõ lai lịch để lấy hàng, tiện thể mua thêm một lạng ma túy đá và 6 gói hồng phiến.

Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Trần Thị Chanh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 182g ma túy; Tuấn và Sỹ phải chịu trách nhiệm đối với hơn 22g ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trần Thị Chanh và 2 đồng bọn khai do nghiện nên mua ma túy về để dùng và bán kiếm lời.

Xem xét vai trò, vị trí và khối lượng ma túy các bị cáo tham gia mua bán, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Chanh 20 năm tù, Đậu Văn Tuấn 12 năm tù.

Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Sỹ phạm tội với vai trò giúp sức, đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người tàn tật (cụt cánh tay trái), bị tòa tuyên phạt 7 năm tù.