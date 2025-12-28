Em cướp điện thoại rồi đưa anh họ mang đi bán

Ngày 28/12, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 18h ngày 24/12, tại tỉnh lộ 359, tổ dân phố 1 (Ngũ Lão), phường Bạch Đằng, Hải Phòng, chị N.T.H.T. (SN 2003, trú tại phường Thủy Nguyên) bị một đối tượng đi xe máy cướp giật điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Các đối tượng Bùi Văn Cần và Bùi Quang Trung (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Bạch Đằng tập trung lực lượng điều tra, xác minh đối tượng gây án trên địa bàn.

Đến 17h ngày 25/12, công an đã bắt giữ Bùi Văn Cần (tức Cần "Né", SN 1994), và Bùi Quang Trung (SN 1994), cùng trú tại tổ dân phố Rúp, phường Hòa Bình, Hải Phòng, thu hồi điện thoại cùng tang vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, sau khi cướp giật điện thoại, Bùi Văn Cần đưa cho anh họ là Bùi Quang Trung mang đi bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Cần cùng các đối tượng liên quan để điều tra.