Đầu thú sau khi dàn cảnh mua bán thiên thạch, cướp 1,5 tỷ đồng

Ngày 22/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Tuy Hòa. Có 2 đối tượng liên quan vụ án này đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, lợi dụng mua bán đá thiên thạch, nhóm đối tượng ném bột ớt vào mặt bị hại rồi cướp túi xách bên trong có 1,5 tỷ đồng, sau đó lên ô tô tẩu thoát.

Đối tượng Kha Minh Cường (áo vàng) đã đến cơ quan công an để đầu thú (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Trương Tiểu Điền (26 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) và các đối tượng khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án cướp tài sản và truy bắt các đối tượng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lê Quyên Bình (37 tuổi, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) khi đối tượng này vừa trốn về nhà riêng.

Bên cạnh đó, đối tượng Trần Ngọc Mộng (42 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) và Kha Minh Cường (32 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) đã đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Trần Ngọc Mộng cùng tang vật vụ cướp (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu 570 triệu đồng là tang vật trong vụ án cướp tài sản.

Liên quan vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định có 7 đối tượng liên quan, trong đó, 4 đối tượng đã bị bắt giữ và ra đầu thú.

Riêng 3 đối tượng còn lại gồm Phan Văn Tân (37 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ), Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Thanh (31 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long), được cơ quan công an kêu gọi sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.