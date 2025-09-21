Trộm chó rồi cướp xe máy bỏ trốn ở Tây Ninh

Ngày 21/9, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, truy bắt 2 nghi can trộm chó có hành vi chống trả, cướp xe máy để bỏ trốn.

Khoảng 6h15 cùng ngày, người dân tại xã Hòa Khánh phát hiện 2 người đàn ông trộm chó nên hô hoán, truy đuổi. Một người dân đã lái ô tô tham gia hỗ trợ vây bắt.

Xác 4 con chó được nhóm trộm bỏ lại (Ảnh: N.H.).

Bị vây ráp, hai kẻ trộm chó dùng hung khí đập vào đầu ô tô, sau đó vứt lại tang vật và công cụ gây án rồi tiếp tục bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, hai nghi can dùng đao uy hiếp, cướp xe máy của một người đi đường.

Chạy được hơn 5km, cả hai bỏ lại xe máy, tiếp tục lẩn trốn. “Hai kẻ trộm chó rất liều lĩnh, dù bị thương vẫn quyết liệt chống trả để thoát thân”, một nhân chứng nói.

Kiểm tra bao tải nhóm trộm bỏ lại, người dân và lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 4 con chó. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.