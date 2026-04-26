Đường dây lô đề nhiều tầng nấc, tổng tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng Phạm Tự (SN 1964, trú tại xã Xuân Phú, Đà Nẵng), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1970, trú tại xã Nam Phước, Đà Nẵng), Lê Đức Bình (SN 1969, trú tại xã Nam Phước, Đà Nẵng), Lê Viết Anh (SN 1988, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng) về tội Tổ chức đánh bạc và Văn Phú Hiệp (SN 1989, trú tại xã Nam Phước, Đà Nẵng) về tội Đánh bạc.

Trước đó, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng tổ chức ghi số đề tại khu vực thôn Bà Rén, xã Xuân Phú với phương thức hoạt động khép kín, phân cấp nhiều tầng nấc.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau thời gian thu thập tài liệu, khoảng 17h50 ngày 24/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân Phú kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tự đang ghi số đề cho các con bạc, thu giữ 2 điện thoại chứa dữ liệu liên quan.

Quá trình điều tra, công an xác định, từ tháng 11/2025, Tự đã liên hệ với Tuấn để nhận ghi đề cho các con bạc cấp dưới, hưởng hoa hồng 9% tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Mở rộng đấu tranh, cảnh sát làm rõ Tuấn là đầu mối nhận tịch đề từ nhiều cấp dưới, sau đó tiếp tục chuyển một phần tiền đánh đề cho Bình, rồi Bình chuyển lên cho Anh (là đối tượng đứng ra tổ chức thắng thua chính) và tiếp tục chuyển một phần cho một đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) để hưởng hoa hồng.

Theo điều tra, đường dây này hoạt động từ tháng 11/2025 đến nay, với phương thức tinh vi, lợi dụng địa bàn các xã xa trung tâm để tổ chức ghi số đề, lôi kéo nhiều người dân tham gia, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc ước tính gần 10 tỷ đồng.

Tang vật tạm giữ gồm: 10 điện thoại di động, 2 xe máy, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan.