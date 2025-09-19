Phá đường dây đánh bạc tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra tội Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề đối với nhóm đối tượng.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Bảy (SN 1984), Nguyễn Thị Tám (SN 1986), Nguyễn Hùng (SN 1965), Đồng Văn Dũng (SN 1968), Đồng Thị Vân Nhi (SN 2002), Hoàng Thị Phi Anh (SN 1992), Huỳnh Thị Phi (SN 1971), Huỳnh Thị Hiệp (SN 1971) và Nguyễn Công Mạnh (SN 1968), cùng trú tại Đà Nẵng.

5 đối tượng đang bị công an tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thăng Bình và các địa phương lân cận có nhiều nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn, tinh vi.

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp đơn vị nghiệp vụ, lực lượng công an xã chia thành 9 tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng nêu trên.

Đấu tranh bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Bảy là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề từ đầu tháng 1.

Hàng ngày, các đối tượng cấp dưới của Bảy sử dụng điện thoại di động để liên lạc trao đổi nhận tịch đề qua ứng dụng Zalo và tin nhắn SMS cho hơn 30 đối tượng trên địa bàn xã Thăng Bình, Thăng Trường và Thăng Điền.

Chỉ trong ngày 17/9, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới hơn 200 triệu đồng. Thống kê sơ bộ, từ tháng 1 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối với 5/9 đối tượng, gồm Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh và đang tiếp tục mở rộng đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.